الضحك دواء للقلب.. دراسة حديثة تكشف فوائد السعادة

اكتشف باحثون في مستشفى بورتو أليغري في البرازيل أن العلاج بالضحك يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض أمراض القلب.

ووفقا لديلي ميل، أجرى الباحثون دراسة على 26 مريضًا متوسط أعمارهم 64 عامًا، تم تشخيص إصابتهم بمرض نقص التروية، تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين: المجموعة الأولى شاهدت أفلامًا وبرامجًا كوميدية لمدة ثلاثة أشهر، بينما شاهدت المجموعة الثانية أفلامًا وثائقية جادة خلال نفس الفترة.

أظهرت النتائج أن كمية الأكسجين، التي يمكن أن تضخها قلوب أفراد المجموعة الأولى ارتفعت بنسبة 10٪، كما تحسنت مرونة الأوعية الدموية لديهم، وانخفاض مؤشرات الالتهابات.

يعتقد الباحثون أن الضحك يحرر الأندروفين، وهو هرمون يلعب دورًا في تقليل الالتهابات ومساعدة القلب والأوعية الدموية على الاسترخاء. كما أنه يقلل مستوى هرمونات الإجهاد، التي تشكل عبئًا على القلب.

هذه الدراسة ليست الأولى التي تشير إلى أن العلاج بالضحك يمكن أن يكون مفيدًا للصحة، فقد وجدت دراسة سابقة أجرتها جامعة تشانغتشون للطب الصيني التقليدي، أن العلاج بالضحك يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.

وبالطبع لا يمكن أن يحل العلاج بالضحك محل العلاج الطبي، ولكن يمكن أن يكون مكملًا فعالًا له.