أحمد سمير ينتقل إلى الدوري الليبي رسميا

أكد نادي أهلي بني غازي الليبي اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع أحمد سمير نجم طلائع الجيش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



كتبت الصفحة الرسمية لنادي أهلي بني غازي عبر حساباتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك، ترحيبا بلاعبهم الجديد أحمد سمير، ونشرت فيديو تقديمي للاعب المصري.



أضافت الصفحة الرسمية للنادي الليبي:" لم نحتاج لصعود الاهرامات ولا الغوص في أعماق النيل لنرى حجم موهبته مضيفة:" أحمد سمير أهلاوي".



أحمد سمير أنتقل إلى صفوف الأهلي بني غازي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بعدما أقصى نظيره إنييمبا بعد الانتصار عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة مجموع المباراتني.

ويلتقي أهلي بني غازي مع اسيك ميموزا العاجي في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

