حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه داخل منزلها بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجة شقيقه داخل منزلها بدائرة قسم شرطة فاقوس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول"سارة. أ. م " 27 عامًا، ربة منزل، مقيمة بنطاق دائرة قسم شرطة فاقوس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، وهل هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

كشفت التحريات وجود شبهة جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المجنى عليها، وأنهى حياتها داخل منزلها، فيما تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها.

يذكر أن محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، قررت معاقبة متهمًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على طفلة بنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

تعود وقائع القضية رقم 4949 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 1769 لسنة 2023 كلي جنوب الشرقية، ليوم 15 مايو الماضي، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهم عبدالرحمن "ز. ع. أ"، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة الجنايات بالزقازيق، لاتهامه بأنه في يوم 15 مايو الماضي، وبنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، لقيامه بالتعدى على طفلة بنطاق دائرة القسم.

وتم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها.