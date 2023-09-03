كثافات مرورية بشارع الهرم والمريوطية مساء اليوم

رصدت المتابعة الميدانية، مساء اليوم الأحد كثافات مرورية، بشارع الهرم الرئيسى، بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور، والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

الحالة المرورية بشارع الهرم

وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية.

وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية صباح اليوم الأحد، ظهور تباطؤ فى حركة السيارات وكثافات مرتفعة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم، وتم وضبط المتهم.

كما عصر بحوزته على الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت قد وردت معلومات لمديرية أمن الجيزة، بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

وعلى الفور تم انتقل رجال المباحث إلى مسرح الواقعة، وتم ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار.

كما تم العثور على حفرة حديثة بفعل المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام.

بإجراء الفحص والتقنين أمكن ضبط المذكورين وتبين أنهم (عامل ونجليه – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) والأسلحة المستخدمة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة الأسلحة المُشار إليها وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.