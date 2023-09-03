الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غداً الإثنين.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بسمالوط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، قافلة طبية علاجية مجانية غدا الإثنين 4 سبتمبر الجاري،  فى قرية الشراينة إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط  شمال المحافظة ، على مدار يومين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بإستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن المبادرة  الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة  الطبية والعلاجية بالمجان ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، لافتاً  وكيل الوزارة إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن القوافل الطبية  والاجية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة  المصرية ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.