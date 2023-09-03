غداً الإثنين.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بسمالوط

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، قافلة طبية علاجية مجانية غدا الإثنين 4 سبتمبر الجاري، فى قرية الشراينة إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، على مدار يومين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بإستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، لافتاً وكيل الوزارة إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن القوافل الطبية والاجية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة المصرية ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.