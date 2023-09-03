وفاة الموسيقار السوري أمين الخياط

توفي الموسيقار السوري الكبير أمين الخياط، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ولد الخياط في دمشق عام 1936، وتخرج من المعهد العربي للموسيقى التابع لوزارة التربية عام 1954.

بدأ مسيرته الفنية كعازف قانون في فرقة إذاعة حلب، ثم انتقل إلى دمشق وبدأ في التلحين.

لحن الخياط مئات الأعمال الغنائية لكبار المطربين السوريين والعرب، ومن أشهرها:

"يا طيرة يا طايرة" لصباح فخري

"يا حبيبي يا غالي" لشريفة فاضل

"يا بلادي يا حبيبتي" لسميرة توفيق

"مشتاق يا قلبي" لمصطفى نصري

"يا قدس" لمها الجابري

كما لحن الموسيقى التصويرية للعديد من المسلسلات والأفلام السورية واللبنانية.

حصل الخياط على العديد من الجوائز والتقديرات، منها:

وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى

وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى

وسام الاستحقاق المصري من الدرجة الأولى

شغل الخياط العديد من المناصب الإدارية في مجال الفن، منها:

رئيس دائرة الموسيقى بالإذاعة والتلفزيون السوري

نقيب الفنانين السوريين

مستشار هيئة الإذاعة والتلفزيون السوري

رحل الخياط عن عالمنا، تاركاً وراءه إرثاً فنياً عظيماً، سيظل خالداً في أذهان محبي الفن والموسيقى في سوريا والعالم العربي.