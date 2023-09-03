القبض على مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين - مقيمانبدائرة مركز شرطة مغاغة) لقيامهما بالإتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزتهما(مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية") وبمواجهتهما أقرابقيامهما بالإتجار فـى النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.