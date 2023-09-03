محافظ الشرقية يُتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال أغسطس الماضي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية، خلال شهر أغسطس 2023، مؤكدًا حِرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصُل دائم وفعّال لتلقى الشكاوى ورصدها، عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء، والعمل على حلها، فضلًا عن تحقيق أنسب استجابات ممكِنة طبقًا لطبيعة كل منها، بالتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية.

كما اشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة “صوتك مسموع “ والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (45) شكوى خلال شهر أغسطس الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب “01150606783” وتم الإستجابة لعدد (42) شكوى بمعدل إنجاز93%.

ومن جانبه أكد وليد عبد الحميد مدير منظومة الشكاوى الحكومية بالديوان العام، أنه تم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الموقع الإلكتروني https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن ( 16528 ) كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية (2333391 - 055)، و فاكس (2369134 - 055) و يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة “01270664666”.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية بالديوان العام، إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (2019) شكوى وأستغاثة خلال شهر أغسطس الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى و تمت الاستجابة لعدد (1924) شكوى بنسبة (95%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (95) شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها.

يذكر أن مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، قد استقبل خلال شهر أغسطس الماضى 224 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام .

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها، لتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى .

وفى سياق متصل أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر أغسطس الماضى، تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة "هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة" ويمنح دورات "التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي"، مشيراً إلى أن المركز خلال شهر أغسطس 2023 قام بتنفيذ ٤ دورات تدريبية لعدد ١١٩٧متدرب كالآتي:

- عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win - Word - Excel- Net - P:P Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها ٨١٨ متدرب.

- عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT - Word- Excel POWERPOINT - ACCESS - web Search - Mob.App- اختبارات التحول الرقمي ) استفاد منها 350 متدربا.

- عقد دورة لغة إنجليزية استفاد منها 9 متدربين.

- عقد دورة عن منحة وزارة الإتصالات استفاد منها 20 متدربا.

ويضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم ، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.