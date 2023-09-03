ليفربول يتفوق على أستون فيلا بثنائية في الشوط الأول

تفوق فريق ليفربول بثنائية من دون رد على نظيره أستون فيلا ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أنفيلد لحساب منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.





جاء الهدف الأول لليفرعبر اللاعب دومينيك سوبوسلاي ، في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يضاعف ليفربول النتيجة عبر النيران الصديقة بخطأ اللاعب ماتي كاش.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

بينما جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي : “مارتينيز، كونسا، دييجو كارلوس، باو، ديني، كاش، كامارا، دوجلاس لويز، ماكجين، ديابي، واتكينز”.



لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا