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محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول في شباك أستون فيلا
الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول يتفوق على أستون فيلا بثنائية في الشوط الأول

ليفربول
ليفربول

تفوق فريق ليفربول بثنائية من دون رد على نظيره أستون فيلا ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أنفيلد لحساب منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
 

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جاء الهدف الأول لليفرعبر اللاعب دومينيك سوبوسلاي ، في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يضاعف ليفربول النتيجة عبر النيران الصديقة بخطأ اللاعب ماتي كاش.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد.
الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، سوبوسلاي.
الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

بينما جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي : “مارتينيز، كونسا، دييجو كارلوس، باو، ديني، كاش، كامارا، دوجلاس لويز، ماكجين، ديابي، واتكينز”.

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