دوري أبطال أوروبا دون رونالدو وميسي لأول مرة منذ 20 عاما

ترقب عشاق الساحرة المستديرة بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الكروي الجديد، المتوج بها في نسختها الأخيرة مانشستر سيتي على حساب إنتر ميلان.



كانت أجريت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، واسفرت عن مواجهات قوية في نسختها الجديد.

لأول مرة منذ عشرون عاما يغيب عن البطولة الثنائي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق وليونيل ميسي أسطورة برشلونة عن المسابقة المفضلة لهما.

يعتبر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا خلفه ليونيل ميسي قبل أن يرحل الأخير عن باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي، فيما رحل الدون إلى الدوري السعودي تحديدا عبر بوابة النصر.



كان أول ظهور للدون في عام 2003 مع نادي مانشستر يونايتد، ليستمر حتى عام 2022 كان اخر ظهور له، بينما شارك ليونيل ميسي لأول مرة في عام 2004 مع برشلونة منذ ذلك الحين لم يغب عن المسابقة حتى النسخة الماضية في دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان.



رونالدو وميسي ظل الثنائي مسيطرين على المسابقة الأفضل على مستوى الأندية التي يتابعها ملايين الجماهير حول العالم من مشاهدة دوري أبطال أوروبا.



رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدف، خلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 129 هدفا، وكان قائد التانجو قريبا من تحطيم رقم الدون في حال استمر لنسختين على الأقل.



أما على مستوى صناعة الأهداف، استطاع رونالدو تسجيل 42 هدفا ليكون أكثر من صنع في المسابقة الأوربية دوري أبطال أوروبا، خلفه ميسي بفارق إثنين فقط.



على مستوى المشاركات يعتبر الدون رونالدو أكثر اللاعبين مشاركةً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يأتي ميسي خلفه بخمس مراكز.



شارك كريستيانو رونالدو في 187 مباراة ليكون الأكثر مشاركة في عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا.