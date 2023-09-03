محافظ أسيوط يواصل لقاءاته مع رؤساء المراكز لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءاته الدورية مع عددًا من رؤساء المراكز والاحياء لمتابعة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024، والمشروعات التي تم إدراجها في الخطة، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات، التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وأسامه سحيم رئيس مركز ساحل سليم وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم.

واستعرض اللقاء المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة بالمراكز وآليات تنفيذ تلك المشروعات حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على عدم تنفيذ أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية لا يتم تنفيذها إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها منعًا لإهدار المال العام.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط كان قد عقد عدة اجتماعات سابقة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها على ضرورة البدء المبكر بإعداد الخطة الاستثمارية وإدراج مشروعات تلبي مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.