سقوط تشكيل عصابي متهم بغسـل 6 ملايين جنيه حصيلة جرائم نصب واحتيال

قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابي قام بغسـل 6 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابىتخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية –شراء سيارة ودراجات نارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (6مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.