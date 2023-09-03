القبض على 3 مُتهمين بالتعدي على سيدة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على سيدة بالقاهرة.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغة (ربه منزل) وقررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ إصطدمت بها سيارة قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب ، مما آثار حفيظة الأهالى المتواجدين فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، فقام قائد السيارة بالاستعانة بــ (3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهم (4 شماريخ – سلاح أبيض "سنجة") وقاموا بإطلاق الألعاب النارية "شماريخ" بمحل البلاغ "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.