نظرات رونالدو لسجدة ساديو ماني تجذب رواد توتير.. فيديو

في مباراة النصر والحزم، ظهر مقطع فيديو يظهر ردة فعل كرستيانو رونالدو بعد أن شاهد زميله ساديو ماني، يسجد على أرض الملعب بعد إحرازه هدف.

وظهر في الفيديو، رونالدو مندهشاً من ماني، وتابعه بنظرات تحمل معاني الاستغراب والاستفهام.

وأثار هذا المقطع تفاعلاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن أمنيتهم بأن يتحول رونالدو إلى الإسلام.

وعلق أحد النشطاء قائلاً: "تخيل لو يسلم رونالدو، كم شخص سيتبعه؟ وكم شخص سيتعلم عن الإسلام؟ وكم شخص سيقلل من عداءه للإسلام؟".

وانتهت مباراة النصر والحزم، بتحقيق النصر فوزا كاسحا، بخمسة أهداف مقابل هدف، مساء السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري للمحترفين.