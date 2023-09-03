الأهلي يستكمل تدريباته بمعسكر النمسا على فترتين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته الجماعية بالنمسا ، صباح اليوم الأحد التي من المقرر أن تقام على فترتين صباحًا ومساءً، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس السبت، على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.





وخاض الفريق مرانه الصباحي في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت النمسا «الحادية عشرة بتوقيت القاهرة»، بينما من المقرر أن ينتظم في التدريب المسائي في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت النمسا «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة».

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، وقام خلالها لاعبو الفريق بجولة حرة في مدينة فيينا العاصمة النمساوية.

موعد المعسكر ..

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

المران الصباحي للأهلي ..

وقام لاعبو الفريق الأحمر خلال المران الصباحي بأداء تدريبات بدنية خفيفة ، بالجري حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خاصة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي، في ظل حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وخلال فعاليات الفقرة الثانية من المران الصباحي تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات؛ من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، و خصص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية، والضربات الثابتة.

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