استئناف مبادرة "يلا صيانة" لإصلاح الأثاث المدرسي بالغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، اجتماعاً بقيادات المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.



ووجه وكيل الوزارة، بضرورة استئناف مبادرة "يلا صيانة" والتي تم إطلاقها العام الماضي، لصيانة وإصلاح ودهان الأثاث المدرسي، تمهيداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، ووجه الإدارات التعليمية للبدء فوراً في حصر الأثاث وتجهيزه، وتوفير كافة الخامات اللازمة بالمدارس، وإشراف التعليم الفني على تنفيذ المبادرة التي ستتم فعالياتها بجميع مدارس التعليم العام والفني.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية