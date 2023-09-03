الإيقاع بمرتكبى واقعة سرقة محتويات مخزن بالقليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص بالقليوبية - مقيم بدائرة القسم) بسرقة بعض محتويات مخزن كائن بدائرة القسم عبارة عن (36 إطاراتمركبات - بطارية دراجة نارية).

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بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - لهما معلومات جنائية) ، وكذا (عميل مسروقات "سىء النية " – له معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم).

وبمواجهتهم أقر الأول والثانى بإرتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث كما أرشد الأخير عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.