اليوم الأحد.. حفل إفتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في الثامنة من مساء اليوم الأحد،الأحد، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين على مسرح قصر الثقافة، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة بالإسماعيلية بمشاركة 18 فريق دولي ومحلي.

وأقامت محافظة الإسماعيلية، أمس طابور عرض للفرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه"، بشارع محمد على بحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

واستعرضت الفِرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها، من خلال الديفيليه بداية من أمام متحف الإسماعيلية وحتى مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، حيث شاركت دول "المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، الهند، وفلسطين" بالديفليه، بجانب مشاركة الفِرق المصرية وهي (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم، التي تشارك لأول مرة كمشاركة شرفية بالمهرجان بطابور استعراض. تلاه تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرضًا للفنون التشكيلية.

وستُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين ٤ سبتمبر حتى الخميس ٧ سبتمبر بمسرح (حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين).

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، ٨ فرق مصرية وهي (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان، بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا ، الهند، وفلسطين).

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو أحد المهرجانات الدولية الهامة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام ١٩٨٥.