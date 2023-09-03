تشكيل أستون فيلا في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي التشكيل الأساسي للاعبيه في ملاقاة أستون فيلا على ملعب أنفيلد لحساب منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.





ويقود الدولي المصري محمد صلاح التشكيل الأساسي للاعبيه في اللقاء الذي يخوضه الليفر بكل من ..

“أليسون في حراسة المرمى ، أرنولد، جوميز، ماتيب، روبرتسون، ماك أليستر، جونز، سوبوسلاي، دياز، محمد صلاح، نونيز”.

على الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني لفريق أستون فيلا التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول المرتقبة والتي جاءت على النحو التالي ..



موقف ليفربول وأستون فيلا ..

ويلعب فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لقاء اليوم على أمل مواصلة نغمة الانتصارات وزحفه نحو صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك الريدز 7 نقاط في المركز الخامس في جدول البريميرليج، بعدما فاز في الجولة الماضية من الدوري على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.

علي الجانب الآخر يمتلك أستون فيلا 6 نقاط ، يحتل بهم المركز الثامن وفاز في الجولة الأخيرة أمام بيرنلي بنتيجة 3-1.

إصرار اتحاد جدة على ضم صلاح ..

وقدَّمتْ إدارة نادي الاتحاد السعودي الساعات الأخيرة الماضية عرضًا خياليًا لنظيرتها في ليفربول لحسم صفقة النجم الدولي المصري محمد صلاح قبل أيام قليلة من غلق أبواب موسم الانتقالات الصيفية في المملكة.

وفي هذا الصدد ذكرت شبكة BBC البريطانية في تقريرها بالأمس : "رغم رفض ليفربول مجددًا، نادي الاتحاد السعودي، يرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع محمد صلاح ويرفض الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة".

كما ذكر الصحفي الشهير سانتي أونا أن العقد الذي قدمه الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح بلغت مدته 4 سنوات حتى 2027، وتضمنت بنود التعاقد حصول اللاعب على راتب يتراوح بين 500 - 600 مليون يورو كمجمل في السنوات الأربع.



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