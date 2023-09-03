محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل الريدز لمواجهة أستون فيلا على ملعب أنفيلد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بقيادة الحكم سيمون هوبر.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا ليقود هجوم الريدز.

يدخل الفريقان المباراة وهما في حالة فنية ومعنوية طيبة بعد بداية جيدة لكلاهما في الأسابيع الثلاث الأولى للبطولة فريق ليفربول صاحب الملعب والجمهور بعد اقتناصه لنقطة ثمينة في الجولة الأولى من تشيلسي من ملعب ستامفورد بريدج عاد في الجولة الثانية ليهزم بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم تلقيه لهدف في بداية المباراة.

ثم كان الصدام مع نيوكاسل في الجولة الثالثة على ملعب سانت جيمس بارك وفيها نجح ليفربول في تحقيق فوز لا ينسى بعدما تقدم نيوكاسل بهدف في الشوط الأول الذي شهد أيضا طرد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إلا أن الدقائق الأخيرة شهدت انتفاضة كبيرة من جانب ليفربول الذي سجل هدفين عن طريق داروين نونيز ليحقق ليفربول انتصارا ثمينا رفع به رصيده إلى ٧ نقاط و مواصلا محاولة اللحاق بسباق القمة مبكرا.

بينما أستون فيلا جمع 6 نقاط من مبارياته الثلاث فرغم خسارته الكبيرة في الجولة الافتتاحية أمام نيوكاسل إلا أن الفيلانز عادوا ليفوزوا برباعية على إيفرتون على ملعب فيلا بارك، ثم فوز كبير آخر على بيرنلي على ملعب الأخير تيرف مور.

وضم تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

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