أسطورة ليفربول يُثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

أثار أسطورة نادي ليفربول، جرايم سونيس، الجدل حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد جدة السعودي قد أبدى اهتمام كبير بضم صلاح، بعدما تقدم بأكثر من عرض خلال الفترة الماضية، لكن إدارة ليفربول رفضت التفريط في خدمات اللاعب.

تصريحات سونيس

سونيس

علق سونيس على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، حيث قال: "لابد أن أقول إنني قلق من خسارة ليفربول لهذا اللاعب ورحيله إلى السعودية".

وأضاف: "أظن أن انتقال الفرعون المصري إلى دوري روشن السعودي، حيث سيتحقق في الخمسة أيام المقبلة قبل غلق سوق الانتقالات هناك".

وأكمل أسطورة ليفربول تصريحاته: "صلاح مصري ومسلم ومن ثم فبالتأكيد سيذهب إلى معقل الإسلام (السعودي) وإلى بلد له حدود مع مصر ليتنقل بحرية".

وأردف: "يجب أن نتذكر أن محمد صلاح انتقل بين أكثر من فريق قبل اللعب للريدز، فقد لعب لخمسة أندية خلال 13 عامًا".

وتابع:"صلاح كان في ليفربول لمدة 6 سنوات، ولم يعد شابًا، فهو يفكر بأنه قام بواجبه تجاه النادي وفاز ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

بينما عن تفكير في المال بالذهاب للسعودية، فقال: "بالتأكيد، هناك تفكير في المال، وفي هذا السن، لا أعتقد أنه في وضع يسمح له بزيادة راتبه في الفترة القليلة المقبلة بنسبة 10 إلى 20% في ليفربول".

وأكد: "محمد صلاح لو يريد الأموال سيلبي المسئولون السعوديون طلباته لأنه اللاعب الذي يرغبون في ضمه أكثر من أي شخص آخر".

وعن رأيه كمشجع للريدز حول رحيل محمد صلاح، قال: "كمشجع لليفربول، أرغب في بقاء اللاعب لموسم آخر، لأن رحيله سيتسبب في مشكلة كبيرة للفريق، مع عدم قدرة النادي على دفع مبالغ كبيرة لتعويضه".

وأختتم سونيس تصريحاته: "من الصعب على لاعب يمكنه تسجيل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي، كما حدث من قبل مع هاري كين، من المحتمل إمكانهم في إقناعه بالبقاء والاستمرار، وأتمني ذلك، ولكن إذا كنت سأراهن على مستقبله، فلن يبقى لاعبًا في ليفربول لمدة طويلة".