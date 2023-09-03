بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي حيث يلتقي فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح بنظيره أستون فيلا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز قبل فترة التوقف الدولي، حيث يمتلك 7 نقاط في المركز الخامس، كان ليفربول قد تعادل سلبيًا في الجولة الأولى مع تشيلسي، قبل أن يفوز على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، ثم أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

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بث مباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. وفي ظل غياب فان دايك عن مباراة اليوم أمام أستون فيلا، سيكون على مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب إيجاد بديل مناسب في التشكيلة الأساسية للفريق. ومع ذلك، يظل ليفربول يمتلك تشكيلة قوية وعمق في اللاعبين الذين يستطيعون تعويض غياب القائد الهولندي.

يدخل الفريقان المباراة وهما في حالة فنية ومعنوية طيبة بعد بداية جيدة لكلاهما في الأسابيع الثلاث الأولى للبطولة فريق ليفربول صاحب الملعب والجمهور بعد اقتناصه لنقطة ثمينة في الجولة الأولى من تشيلسي من ملعب ستامفورد بريدج عاد في الجولة الثانية ليهزم بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم تلقيه لهدف في بداية المباراة.

ثم كان الصدام مع نيوكاسل في الجولة الثالثة على ملعب سانت جيمس بارك وفيها نجح ليفربول في تحقيق فوز لا ينسى بعدما تقدم نيوكاسل بهدف في الشوط الأول الذي شهد أيضا طرد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إلا أن الدقائق الأخيرة شهدت انتفاضة كبيرة من جانب ليفربول الذي سجل هدفين عن طريق داروين نونيز ليحقق ليفربول انتصارا ثمينا رفع به رصيده إلى ٧ نقاط و مواصلا محاولة اللحاق بسباق القمة مبكرا .

بينما أستون فيلا جمع 6 نقاط من مبارياته الثلاث فرغم خسارته الكبيرة في الجولة الافتتاحية أمام نيوكاسل إلا أن الفيلانز عادوا ليفوزوا برباعية على إيفرتون على ملعب فيلا بارك، ثم فوز كبير آخر على بيرنلي على ملعب الأخير تيرف مور.

مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

والتقى الفريقان عبر تاريخهما الطويل إجمالا في ١٧٩ مباراة فاز ليفربول في ٩٠ مباراة وتعادلا في ٣٧ مواجهة وفاز أستون فيلا في ٥٢ لقاء وسجل هجوم ليفربول ٣١٨ هدف بينما سجل هجوم أستون فيلا ٢٤٧ هدف.

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