الأحد 03 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات فيديو قيام شخص بممارسة أعمال البلطجة على ىسيدة بالجيزة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة عليها وعلى سكان العقار محل إقامتها بالجيزة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع على شبكة الإنترنت تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة عليها وعلى سكان العقار محل إقامتها بالجيزة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (6 أشخاص - مقيمين بالعقار محل البلاغ) ، طرف ثان:(نجل مالك العقارمحل البلاغ) ، وقرر الطرف الأول بتضررهم من الطرف الثانى لقيامه بالتعدى عليهم بالسب والشتم لخلافات بينهم حول القيمة الإيجارية للشقق محل إقامتهم بالعقار المُشار إليه ، وبسؤال المشكو فى حقهأقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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