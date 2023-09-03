مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من المصريين بالخارج لتحقيق التنمية المستدامة

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنها حرصت على المشاركة في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، وتلبية دعوة الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال المصري بالمملكة العربية السعودية، لزيارة جناح شركته (الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات) تأكيدا على دعمنا المستمر لمستثمرينا المصريين بالخارج، خاصة الذين لديهم استثمارات في مصر خلال هذه المرحلة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على التواصل المستدام والمثمر مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر، والعمل معهم على تذليل التحديات التي تواجههم، حتى يتمكنوا من المشاركة في دعم الاستثمار الحقيقي والناجح في دولتهم التي ترحب دائما بهم، مؤكدة أن الدكتور حسن الجراحي واحد من بين المستثمرين المصريين بالخارج، مشيدة بوطنيته وحبه لمصر والسعي دائما للتوسع في استثماراته داخليا.

وأكدت وزيرة الهجرة، أننا بحاجة للتوسع في التصنيع المحلي لخفض الطلب على العملة الصعبة، بجانب توفير فرص العمل للشباب، لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

ونوهت وزيرة الهجرة أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من المصريين بالخارج حول العالم، ليسهموا في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ويشاركوا بفعالية في بناء الوطن.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، المقام في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، كما تفقدت سيادتها الجناح الخاص بالشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات "أملكو"، والتي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال المصري بالمملكة العربية السعودية.