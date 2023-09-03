ضبط 150 كيلو مكرونة و240 زجاجة زيت مجهولة المصدر بالشرقية

خلال حملات رقابية..

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

وتنفيذاً للتوجيهات، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة من ضبط وتحرير المحاضر التالية:

- تحرير محضر رقم ( ١٥٥١٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل أعلاف بناحية سندنهور، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على عدد ١٥ شيكارة تزن ١٠ كجم بإجمالي (١٥٠) كجم مكرونة مجهوله المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامه بشأنها.

- تحرير محضر رقم (١٥٥٢١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل لبيع الزيوت بناحية قريه سندنهور، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد٢٠ كرتونة زيت تحتوي كل كرتونة علي عدد ١٢زجاجة، بإجمالي (٢٤٠) زجاجه زيت، بما يعادل ربع طن تقريبًا مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه بشأنها.

- تحرير محضر رقم (١٤٢٢٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية قرية العدلية، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- تحرير محضر رقم (١٤٢٢٢) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية حفنا، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- تحرير محضر رقم (١٤٢٢٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله تموينية بناحية سندنهور، لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

يذكر أن إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، قامت بشن حملة تموينية على المحال التجارية أسفرت عن من تحرير عدة محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

تحرير محضر رقم (١٣٩٠٦) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية قرية بير عمارة، وتم ضبط ٦٠٠ كجم سكر مجهول المصدر وبدون فواتير تأكد مصدره.

تحرير محضر رقم (١٣٩٠٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محطة تموين سيارات بناحية قرية تل روزن، لعدم إمساك أفراد الحملة لسجل التفتيش.

تحرير محضر رقم (٤٩٥٠) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محطة تموين سيارات ببندر بلبيس، لتوقفه عن ممارسة النشاط وعدم ممارسته علي الوجه المعتاد.

تحرير محضر رقم (١٤٢٢١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية السعدية، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير محضر رقم (١٤٢٢٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية قرية بير عمارة، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة، من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة النشاط دون ترخيص، وعليه تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢٢ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب محطات تموين السيارات المخالفة بناحية قرية حفنا، وذلك لإدارتهم وممارستهم نشاط دون ترخيص، تم التحفظ على ١٥٠٠ لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية قرية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١ بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.

وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣، ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية.

وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٦ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية حفنا لعدم حمله شهادة صحية سارية أثناء التفتيش.