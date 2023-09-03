فقرة خططية على هامش مران الزمالك اليوم

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية خلال الفترة الحالية، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024.

وأدى لاعبو الفارس الأبيض، فقرة خططية خاصة على هامش المران الصباحي اليوم الأحد، والذي شهده ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون، بالتركيز مع اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب خلال الفترة المقبلة.

كما شهد المران قياد الجهاز الفني بإجراء تقسيمة فنية قوية بين اللاعبين في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق بعض الأفكار التي تم التدريب عليها.

وظهرت الندية والحماس والقوة في هذه التقسيمة بين اللاعبين، حيث حرص المدرب الكولومبي، بالإضافة إلى مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية بشكل متواصل، وتحفيزهم لمواصلة تقديم أفضل ما لديهم.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وتقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الجهاز الفني حدد أيام 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .