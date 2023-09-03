وزير الرياضة يعقد لقاءً مع 500 شاب وفتاة من شباب الصعيد فى قمة شباب الصعيد

ضمن زيارته لمحافظة اسوان

شهد، أمس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، النسخة الثانية من قمة شباب الصعيد، التي تحمل شعار "تواصل، تفاعل، مستمر" ، بمشاركة ٥٠٠ شاب وشابة من الكيانات والقيادات الشبابية بمحافظات الصعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة والمحافظة، وسند شباب الصعيد.



في كلمته، طالب الدكتور أشرف صبحى، الشباب بضرورة الجد والاجتهاد، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم لتحمل المسئولية والنهوض بوطنهم الغالى مصر، مشيرًا إلي حرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع خططها وانشطتها وفعاليتها الهادفة لابنائنا في صعيد مصر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والأندية الرياضية، لتصبح المراكز الشبابية والأندية المتنفس الصحي للجميع.



وأكد الوزير أن قمة شباب الصعيد، تُعد منصة شبابية جامعة لشباب الصعيد من جميع محافظاته ومختلف أطيافه، بهدف الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، ومناقشة أهم التحديات التي تواجههم ومتطلباتهم وتطلعاتهم في الجمهورية الجديدة، وإبراز أفضل النماذج المُلهمة منهم، وتسليط الضوء عليها كنماذج يحتذى بها ، وتقديم الدعم لجميع فئاتهم وخصة المرأة وذوي القدرات والهمم، وتشجيع الشباب والفتيات على المشاركة المجتمعية من خلال الحوار الديموقراطي البناء بين الشباب وكبار المسؤولين بالدولة.



اوضح الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ان الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسة، لتكثيف مختلف الأنشطة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد، وكذلك احداث نقلة نوعية وثقافية ورياضية لابنائنا من شباب وفتيات صعيد مصر، مشيرا انه اجتمع مؤخرا بعدد من الكيانات الشبابية بديوان الوزارة من بينهم كيان " سند شباب الصعيد" للتعرف على ابرز متطلباتهم من برامج ومشروعات تستهدف شباب محافظات الصعيد، وتقديم الدعم اللازم لتلك الكيانات الشبابية، وماتقدمه من مقترحات ومشروعات وبرامج وانشطة.



وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أهمية الحوار والتواصل الدورى مع الشباب بإعتبارهم شركاء التنمية وصناع الحاضر وأمل المستقبل الواعد ، مشيراً إلى أننا نعمل بحب لتراب وطننا مصرنا الحبيبة، وأن شبابنا هم سندنا، وأن ما تشهده أسوان الأن من حركة تطوير شاملة يعد من أهم ثمار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتبار أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وسط إهتمام مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس والوزراء ، بجانب تعاون وتنسيق كبير من كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تقديم كافة أوجه الدعم لجذب المزيد من الإستثمارات للإستفادة من فرص الإستثمار المتاحة وإستغلال المقومات المتنوعة بما يساهم فى توفير الكثير من فرص العمل المناسبة للشباب وبالتالى خفض معدلات البطالة.





وخلال اللقاء، سلم وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان العديد من النماذج الشبابية الذين جسدوا قصص نجاح فى كافة المجالات الشبابية والرياضية شهادات تقدير، مع إلتقاط الصور التذكارية معهم.

يأتي تنفيذ فعاليات البرنامج من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع بالتعاون مع الكيان الشبابي " سند شباب الصعيد "، وحدة السياسات وتطوير الأعمال، ومكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات وللتنمية الشبابية، ومديرية الشباب والرياضة بأسـوان .

ودارت نقاشات القمة حول عدد من المحاور أبرزها، الأمن القومي المصري، دور الدولة في تنمية الشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم، أهم انجازات الدولة المصرية الحديثة ومشاركة الشباب في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التعريف بالاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ، مناقشة نتاج وثمار المشروعات الصغيرة على الشباب المصري، التغيرات المُناخية وتأثيرها على صعيد مصر .

وخرجت القمة بتوصية تدشين حملة داعمون يا شباب مصر لتعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية بجميع محافظات الجمهورية، وتنفيذ النسخة الثالثة من قمة شباب الصعيد بالمدينة الشبابية بالغردقة.

وزارة الشباب والرياضة - مصر

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