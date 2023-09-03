سرق سيارة بونش.. 11 سبتمبر محاكمة عامل

أجلت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار شهاب عشوش، محاكمة عامل متهم بسرقة سيارة وذلك بأسلوب السحب باستخدام "ونش" بسبب خلافات مع مالكها لجلسة 11 سبتمبر.

وأدلى العامل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، وقال أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعى.

وأضاف المتهم أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن أن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلده بمحافظة القليوبية، إلا أن أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة أوقفته، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" باستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

