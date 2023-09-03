نائب رئيس جامعة بنها  يتابع اعمال الفحوصات الطبية للطلاب الجدد

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر من الشهر الجارى جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات العلوم والهندسة ببنها، والآداب، والتربية، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدى منسق عام الكشف الطبي.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال جولته بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.

وأضاف الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة أنه تم تجهيز 16 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.