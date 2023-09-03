هبة مجدي تدعم محاربات بهية بالأسود الساحر (صور)

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء حضورها مؤتمر خاص لمؤسسة بهية بحضور محاربات السرطان.

الفنانة هبة مجدي

وتعرف هبة مجدي بإختيارتها المميزة، والتي اشتهرت بالإحتشام والأناقة في ذات الوقت، وبدت خلال ظهورها في المؤتمر بفستان أسود ذا أكمام طويلة وفضفاضة، ومطرز بالرسومات الملونة والمبهجة، فضمت اللون الأخضر والأصفر والوردي الفاتح، وتميز بحزام محدد الخصر، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

هبة مجدي

ولم تتكلف هبة مجدي في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بأقراط دائرية الشكل باللون الأصفر يتدلى من أذنيها، وخاتم كبير الحجم، بالإضافة لساعة باللون الأسود؛ لتتماشى مع لون الفستان.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هبة مجدي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، مما أعطى لمسة أنثوية جذابة.

هبة مجدي

ووضعت هبة مكياجًا بسيط، فرسمت الآيلاينر على جانبي العينين باللون الأسود، وزينت وجنتيها باللون البرتقالي الفاتح، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي؛ ليتماشى مع لون بشرتها ويعطي لمسة مبهجه مع الفستان الأسود.