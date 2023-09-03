تحرير 46 محضرًا تموينيًا في حملات على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتضافر الجهود بين الوحدات المحلية ومديرية التموين.

كل الجهات المعنية لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين، ففي المنيا، حررت الوحدة المحلية 11 محضرا تموينيا مخالفا، منها: 3 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك خلال حملة تموينية نفذتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع: الطب البيطري، ومفتشي الأغذية، والتموين، على الأسواق بالمدينة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، من تحرير 31 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة، خلال حملة تموينية مكبرة بقطاع أبو عزيز، حيث تنوعت المخالفات بين: ( نقص وزن – عدم صرف بون – عدم نظافة – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجل تفتيش – عدم إعلان عن مواعيد التشغيل – عدم وجود ميزان)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المنيا، 4 محاضر خلال حملة تموينية على المحلات والمخابز البلدية، إذ جاءت المحاضر بين: ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة منشأة بنزين بدون ترخيص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.