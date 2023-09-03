ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص قبل ترويج كمية من الحشيش بمنطقة التبين.

ونجحت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة التبين، في ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من الحشيش وزنت 4 كيلو، وسلاح ناري بندقية خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والسلاح بقصد الدفاع وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وكانت قد أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى مشاجرات متفرقة بمركزى كفر الشيخ ودسوق، بسبب الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.



تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم، وبالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من: "جمعة.ا.ع"، 70 سنة، و"عبد الرحمن.ج.ا"، 35 سنة، و"حسن.ج.ا"، 40 سنة، من دسوق، بجروح متفرقة وكدمات" فى مشاجرة بمدينة دسوق.



وأصيب "أحمد.ف.ف"، 35 سنة من قرية الاتحاد بكفرالشيخ، "بكدمات وسحجات"، و"أحمد.ا.ش"، 65 سنة، من مدينة كفرالشيخ، ونجله "ابراهيم.أ.ا"، 22 سنة، "بكدمات متفرقة وسحجات" فى مشاجرة بمدينة كفرالشيخ، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تعد المشاجرات ضمن المشكلات الأكثر شيوعًا، والأكثر صعوبة في إثبات وتحديد المتسبب فى إحداث الأذى فيها، فهي تعني الضرب المتبادل أو السب والشتم بين الطرفين، وهناك نوعان وكل نوع له عقوبة خاصة وفقا لقانون العقوبات.

وقد نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على" أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه".

كما نصت المادة 241 على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.