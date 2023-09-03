رفع 1300 طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع بمركز المنزلة بالدقهلية

انطلقت اليوم أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية في يومها الأول بمشاركة 6 وحدات محلية.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم رفع 1300 طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع بنطاق المركز ورفع 140 طن قمامة و20 طن أتربة من شوارع المدينة وقرى المركز.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه بمشاركة الدكتور عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات وفهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة والسادة رؤساء الوحدات المحلية المشاركة لمتابعة تنفيذ أعمال الحملة المشار إليها حيث تم تنفيذ أعمال الحملة بمشاركة عدد 20 معدة نظافة ما بين لوادر وسيارات حمولة 10 أطنان و20 طنًا و5 أطنان بإشراف السادة نواب رؤساء الوحدات المشاركة وهي المطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر ودكرنس حيث تم رفع ناتج التطهير من حرم البحر الصغير بمدخل المدينة علي الطريق المنصورة المطرية كما تم رفع ناتج التطهير من بداية مدخل قرية الفروسات وتم تشغيل المكنسية على الطريق الزراعي لمدخل المدينة والبدء في أعمال دهانات الجزيرة الوسطي بالطريق الزراعي وتم تكثيف النظافة العامة بمنطقة شارع الجلاء وابن تميم وميدان الجامع الكبير وميدان الاعجام وحي السلام ومنطقة الخندق.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية" حرصًا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.