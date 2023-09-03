الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مع والده

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 23 سبتمبر. 

 

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة

تأجيل محاكمة 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

هتك عرض عدد كبير من الأطفال.. التحقيق مع عنتيل مدينة نصر

قفص الاتهام يكشف تناقض المتهمة بإنهاء حياة طبيب الساحل

مُحامي المُـتهم الرئيسي بـ "قضية مقتل طبيب الساحل": محتاج أطلع على أوراق القضية

بالصور.. المُتهمة بـ "قتل طبيب الساحل": اتفضلوا صوروني

تأجيل مُحاكمة المتهمين في "قتل طبيب الساحل"

بدء محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل