إزالة 310 حالة تعدِِ بالإشغالات على حرم الطريق العام بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم الحملات المكبرة ، وذلك لإزالة حالات التعدي بالإشغالات على حرم الطريق العام ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية .

في جميع مراكز ومدن محافظة المنيا ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام ، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفى هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشارعي (بورسعيد - الجمهورية) بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية، وأسفرت عن تحرير 142 محاضر تنوعت بين 19 محضر إشغال و123 إزالة إدارية، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركزومدينة ملوي جنوب المنيا ، قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إن الوحدة المحلية ، حررت 159 محضرا خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ، نفذتها الوحدة المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية بعدد من الشوارع الرئيسية بحي شمال المدينة ، حيث تنوعت المخالفات ما بين، ( إشغال طريق – إزالة إدارية – بائع متجول ) ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية ، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ، والحفاظ علي حرم الطريق العام.

وفى مركز ومدينة المنيا ، أكد اللواء هاني بدوي رئيس المركز، على إستمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع على كباري المشاة والأرصفة الجانبية ، وشوارع المدينة وأمام المقاهي ، لتيسير الحركة المرورية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 9 محاضر إشغال ، بشوارع المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.