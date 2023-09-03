جوائز بطولة دوري السوبر الأفريقي

تنطلق منافسات دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى ، خلال الفترة من ٢٠ سبتمبر الجاري إلى ١١ نوفمبر المقبل بمشاركة ٨ فرق ، وهي النسخة الأولى التي تتم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة المدعمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ٧٠٠ ألف دولار مقابل المشاركة في د من دور الثمانية على أن تزيد في المراحل التالية منها لتصل إلى حصول الفريق المتوج باللقب على ٢ ونص مليون دولار ، والفريق الوصيف على ٢ مليون دولار .

تصنيف الفرق المشاركة..

وجاء التصنيف الخاص بالأندية المشاركة على النحو التالي.. التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

كانت فعاليات قرعة الدوري الإفريقي لكرة القدم التي أقيمت خيرا قد أسفرت عن ملاقاة الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في افتتاح مباريات البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في بداية منافسات البطولة الجديدة من دور الثمانية، حيث تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر المقبل.

ويخوض الاهلي تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر ، معسكره المغلق حالياً بدولة النمسا ، استعدادا لبدء فعاليات الموسم الجديد وخوض بطولة دوري السوبر الأفريقي ، إضافة إلى مواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامتها منتصف سبتمبر الجاري بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.