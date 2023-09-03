محافظ الدقهلية يفتتح معرض" أهلا مدارس " بالدقهلية

إفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الأحد، معرض أهلا مدارس، لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية، وكذلك المواد الغذائية،والذي تنظمه الغرفة التجارية بالدقهلية ، بالحديقة أمام ديوان حى شرق المنصورة، بالتعاون مع مديرية التموين بالدقهلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد.

حضر الإفتتاح المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمحاسب على حسن وكيل المديرية، و الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة، وأيمن موسى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور مدحت الفيومى نائب أول رئيس الغرفة، والمحاسب سامى سلطان نائب رئيس الغرفة، و المهندس أحمد ثروت أمين صندوق مساعد الغرفة، والدكتور ناصر رمضان أمين عام الغرفة، و " وأشرف محسن، هانى عزام، أحمد السعيد السلاب .أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وتفقد محافظ الدقهلية أجنحة المعرض، والذي يضم حوالى 20 باكية لعرض كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس ،من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية، وأدوات مدرسية من كشاكيل، وكراسات،و أقلام، بخلاف المعروض من السلع الغذائية .

ووجه المحافظ بتخفيض بعد الأسعار لسعر أقل من المعروض من أحذية، وشنط والزي المدرسي بمناسبة العام الدراسي الجديد .

وأشار المحافظ أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل، وضبط الأسواق ،و توفير السلع الأساسية والضرورية والمستلزمات اادراسية وكافة إحتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية ومراعاة للأسر من محدودي الدخل .

وقال المهندس أحمد رعب، إن إقامة تلك المعارض يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك فى ضوء المسؤولية المجتمعية للغرف التجارية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك عن طريق توفير كافة مستلزمات المدارس بأسعار أقل بكثير من الأسواق بالتنسيق مع المصانع والمنتجات وكبرى الشركات والمصانع، مؤكدا أن المعرض يشمل جميع الأدوات المكتبية والملابس والأحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والمستلزمات الدراسية بأنواعها .

وأعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض، والتي تحرص المحافظة دائماً على إقامتها لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية، وإحتياجات المواطنين من ملابس ومواد غذائية، وأدوات مدرسية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.