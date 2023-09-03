ترتيب هدافي الدوري السعودي.. كريستيانو رونالدو في المقدمة وساديو ماني يلاحقه

يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن ترتيب هدافي الدوري السعودي، بالتزامن مع اختتام الجولة الخامسة من عمر بطولة بطولة الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

الدوري السعودي

وكان قد حقق فريق الفتح، فوزًا مثيرًا على الأهلي، بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب جابرييل فيجا والذي احتاج إلى "6" دقائق فقط لقص شريط أهدافه بقميص الراقي، بينما سجل فراس البريكان هدف التعادل للفتح من ضربة جزاء في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني نجح فريق الفتح في قلب الطاولة على الأهلي بإضافة أربعة أهداف أخرى عن طريق لوكاس زيلارايان و مراد باتنا "هدفين" وسفيان بن دبكة في الدقيقتين 58 و 89 والدقيقتن الثالثة والرابعة عشر من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

فيما حقق فريق النصر، فوزًا عريضًا على الحزم، بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل عبد الرحمن غريب الهدف الأول في الدقيقة 33 من صناعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم أضاف عبدالله الخيري الهدف الثاني للعالمي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الشوط الثاني واصل فريق النصر سيطرته على مجريات اللقاء حيث نجح العالمي في إضافة 3 أهداف أخرى عن طريق أوتافيو و كريستيانو رونالدو و ساديو ماني في الدقائق 57 و 68 و 78.

بينما سجل محمد بادموسي هدف فريق الحزم الوحيد في المباراة من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وكما تمكن الاتفاق من الفوز على ضمك، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فاز الخليج بنفس النتيجة أمام الشباب، وتفوق التعاون بنتيجة 4-1 أمام الوحدة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي