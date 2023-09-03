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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الروسي يتعاقد مع 280 ألف شخص للخدمة

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

 

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، إن القوات المسلحة الروسية تعاقدت مع حوالي 280 ألف شخص للخدمة منذ الأول من يناير الماضي.

 

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وأضاف ميدفيديف، خلال كلمه أثناء زيارته إلى مقاطعة سخالين الروسية، اليوم الأحد "لقد تعاقدت وزارة الدفاع الروسية منذ الأول من يناير الماضي مع نحو 280 ألف فرد للخدمة في صفوف القوات المسلحة، بعضهم أفراد على قوة الاحتياط والبعض الآخر متطوعون وفئات أخرى". 

 

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: "أجتمع اليوم مع قادة الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، لأن هذه الاجتماعات مهمة لتزويد القوات المسلحة بالأفراد المتعاقدين".

 

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