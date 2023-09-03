تدريب الشباب  على تنفيذ المبادرات  لمشروع قيم وحياة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف فاعليات تدريب الشباب علي تنفيذ المبادرات من المرحلة الخامسة "تدريبات الشباب" لمشروع قيم وحياة في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، ومؤسسة مصر الخير، والبنك الاهلي المصري.

يستهدف البرنامج ترسيخ القيم لدى النشء والشباب، والعمل على تأهيل وتدريب مجموعة من الشباب المتطوعين من الجنسين كمستفيدين مباشرين على العمل في الحملات التوعوية التطوعية والميدانية بمراكز الشباب خلال المرحلة الخامسة من المشروع

وحسب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف تم تنفيذ فاعليات التدريب لمدة يومان بمركز شباب العبور، وذلك بحضور 10 شاب وفتاة من محافظة بني سويف،

تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وتوجيهات هشام الجبالي مدير المديريه ، ناصر رمضان وكيل الشباب ومتابعه وتنفيذ التدريب رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بمدرية الشباب والرياضة واحمد سلام منسق التطوع بإدارة الشباب بمدرية الشباب والرياضة

حضر فاعليات التدريب حسين حسن مدير المتابعة والتقييم بمشروع قيم وحياة، جوزيف نبيل منسق مشروع قيم وحياة بمحافظة بني سويف، وشارك بالتدريب الاستاذة رباب ربيع مدربة تنمية المهارات.