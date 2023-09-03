حسام باولو ضمن قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية ببطولة البحر المتوسط

أعلن مصطفى لطفي المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ، قائمة تضم 12 لاعبًا، لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط، المقرر لها أن تقام في اليونان، خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري.

ويقع الفراعنة في المجموعة الثانية مع منتخبات إيطاليا والبرتغال.

وأكد مصطفى لطفى، أن البطولة قوية للغاية وتمثل احتكاكا قويا للمنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس العالم المُقبلة، خاصة في ظل عملية الإحلال والتجديد التي يقوم بها للنزول بمتوسط أعمار اللاعبين.

وشكر المدير الفني لمنتخب الشاطئية، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على الدعم الدائم للمنتخب وتوفير بطولات قوية لإعداد اللاعبين بشكل مناسب.

ويتابع محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية ترتيبات سفر بعثة المنتخب إلى اليونان وتوفير جميع الإمكانيات للاعبين والجهاز الفني.

قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية

في حراسة المرمى: محمد السيد، وإبراهيم حسن.

واللاعبون: مصطفى "شيكا"، ومحمد عبد النبى "لوحا"، ومصطفى "صاصا"، وحسان محمد، وأحمد الشحات، وهيثم عاطف "كوستا"، وحسام "باولو"، والحسيني طه، وعبدالرحمن الشافعي، وإسماعيل بهجت.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب من هنا