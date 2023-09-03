تدريب 561 موظفًا حول الأمن الجامعي بجنوب الوادي

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتنمية مهارات افراد الامن الاداري الجامعي.

خط الدفاع عن الجامعة

بيّن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة اهمية الدور الذي يلعبه قطاع الامن الجامعي من خلال امن الافراد والمنشئات كونه خط الدفاع الاول للجامعة والمظهر الخارجي لها .

واضاف بان الجامعة تعمل على توفير بنيه مستقرة تخلو من ايه ممارسات يمكن ان تعوق مساعيها الرامية الى ايجاد ملاذ امن لضيوفها وطلبتها ومنتسبيها من اكاديميين واداريين حيث ان توفير الامن للجامعات لا يساعد في خلق بيئة مواتيه للطلبة حتى يتعلموا بل يساعد العاملين والموظفين على تنفيذ مهامهم وواجباتهم .

وتابع رئيس الجامعة، أن تهيئه المناخ الجامعي المناسب يكفل المحافظة على مستويات رفيعة من جودة الخدمات الأمنية مما يحمى البنية التحتية للجامعة ومرافقها واصولها وهذا يأتى في اطار تطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق اهدافها في مختلف قطاعاتها وما توليه من اهتمام بتنمية القدرات البشرية والمهارات الحياتية.

أهم مهام الأمن الجامعي

و تناول الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق التحديات والمخاطر التي تواجه الامن في اجراءات الانضباط وحفظ النظام.

وأورد أن رجل الامن من اهم وظائفه اليقظة والتركيز في عمله ، وتحدث على اهمية تعامل رجل الامن مع المواطن باحترام وايضا التعامل مع غير المنضبط بإجراءات قانونيه وعليه ضبط النفس بأقصى درجة، كما تناول بالشرح تقييم المخاطر وحجمها وكيفية التعامل على قدر هذه المخاطر، مشيرا الى اهمية اتخاذ القرار السريع في حالة حدوث أي شيء.

561 متدربًا

وأضافت الدكتورة هديه محمد دندراوي بأن الدورة التدريبية تستهدف تنميه مهارات وقدرات جميع افراد الامن الاداري الجامعي والخاص على كيفية التعامل مع الجمهور وطرق التغلب على المشاكل الأمنية داخل الحرم الجامعي، وبأن اجمالي عدد المتدربين 561 متدرب.

فن التعامل مع الجمهور

كما تحدث الدكتور علي الدين القصبي استاذ علم الاجتماع بكليه الآداب عن (فن تعامل افراد الامن الجامعي مع الجمهور )وايضا (مهام وواجبات رجل الامن الجامعي) حيث تحدث عن انواع الجمهور وخصائص الجمهور الذي يتعامل مع رجل الامن الجامعي ومخاطبه الجمهور ومهارات التقديم وايضا تنميه مهارات التقديم من قبل رجل الامن الجامعي واهداف ومهام اداره الامن الجامعي و الواجبات و التكاليف الوظيفية لأفراد الامن الجامعي وفقا لما جاء بقانون تنظيم الجامعات.