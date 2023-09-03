أعلن محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، الانتهاء من ٢٢ مشروعا ما بين (إنشاء جديد، توسعات، رفع كفاءة وصيانة) في 16 مدرسة بقرى حياة كريمة ببرج العرب القديمة، وقرية بهيج، وقرية أبوصير، وقرية الغربانيات.

وقال المحافظ إن الـ ١٤ مدرسة التي تمت فيها أعمال التوسعات ورفع الكفاءة هي ( مدرسة برج العرب الإبتدائية- ومدرسة الزراعة الثانوية المشتركة- مدرسة نصر محمد رواق- مدرسة نجع العقارى- مدرسة الميثاق- مدرسة عوض مبارك- مدرسة العزائم- مدرسة المأمون- مدرسة عبدربه خالد- مدرسة الصحفاق – مدرسة الغربانيات تعليم أساسى – مدرسة الجورية- مدرسة السلام- مدرسة أبوبكر الصديق)، بالإضافة إلى إنشاء جديد لمدرستين (نجع مصباح- مراقيا الجنوبية) بقريتي الغربانيات وأبوصير نظرا لحاجة الأهالي لوجود مدارس.

وأكد الشريف أن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة تهدفُ إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم حيث تشمل جوانبَ مختلفة (صحية واجتماعية ومعيشية وتعليمية)، لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.