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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف خالية للمهندسين.. اعرف الشروط

وظائف خالية
وظائف خالية

وظائف خالية.. بدأ التقديم لوظائف شاغرة تتطلب مهندسين في محافظة الجيزة على أن ينتهي بعد شهر من الآن ليوافق يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، فلن يلتفت لأي طلبات بعد هذا التاريخ.

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وننشر تفاصيل الوظائف المطلوبة للمهندسين في محافظة الجيزة.

وظائف المهندسين في محافظة الجيرة

1- الوظائف متاحة للتخصصات المختلفة.

2- مطلوب 25 مهندسًا مدنيًا (قسم إنشاءات).

3- مطلوب 3 مهندسين عمارة.

4- مطلوب 2 مهندس تخطيط عمراني.

5- مطلوب 5 مهندسين كهرباء.

6- مطلوب 7 مهندسين ميكانيكا

7- مطلوب 2 مهندس تخصص طرق بمؤهل عال هندسي مدني تخصص طرق.

8- مطلوب 6 محلل نظم معلومات جغرافية gls بمؤهل عالٍ بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا).

شروط التقديم للوظائف

- تقديم صورة شخصية حديثة 4*6.

- يشترط حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة.

- يوجه المتقدم لأي جهة تابعة للمحافظة تراها مناسبة لمصلحة العمل.

- الإقامة في محافظة الجيزة شرط أساسي في المتقدمين ولا يلتفت لغير ذلك.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب على 35 عامًا.

- تأدية الخدمة العسكرية شرط أساسي للحصول على الوظيفة.

- خبرة 3 سنوات واحد من الشروط الرئيسية للحصول على وظائف محافظة الجيزة.

- على المتقدم تقديم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات).

- على المتقدم تقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه.

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