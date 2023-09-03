محافظ قنا يستقبل وكلاء الوزارة الجدد

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد بمكتبه، اللواء سامح البدراوى عقب توليه منصب وكيل وزارة الإسكان بقنا، والدكتور محمد بدران وكيل وارة الصحة الجديد.

هنأ المحافظ، اللواء سامح البداروي بمناسبة تقلده منصبه الجديد متمنيا له دوام التوفيق، وكذلك الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة الجديد، متمنيا له التوفيق والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الصحية والمستشفيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

أثنى المحافظ، فى اللقاء على الجهود المتميزة لمديرية الإسكان فى ظل اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بداية من الإشراف على تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذ على أرض المحافظة طبقا للمواصفات والأكواد المصرية المعمول بها، وتقديم المشورة الفنية للوحدات المحلية لتنفيذ قوانين البناء والقوانين ذات الصلة وأيضا الاشتراك في كل اللجان التي تنص على وجود مندوب الإسكان بها مثل: قوانين البناء وقوانين الضرائب العقارية وقانون نزع الملكية.

وأكد مدير عام مديرية الإسكان بقنا أن المديرية ستواصل جهودها المستمرة فى مواصلة الطفرة الإنشائية فى محافظة قنا فى ظل كم المشروعات القومية التى تنفذ على أرض محافظة قنا.



خطة للارتقاء بمستوى الأطباء ..

وحث المحافظ، خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الجديد، على ضرورة أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، للاستمرار في تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى، مع ضرورة إرسال تقارير يومية بانتظام سير العمل بالمنظومة الطبيه داخل المحافظة.

وأكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم وضع خطة عمل للارتقاء بمستوى الأطباء بقطاع الصحة بالمحافظة، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمرضي، وذلك من خلال تنفيذ الندوات الإرشادية والدورات لاطلاعهم على كل السبل الصحية في استقبال المرضي، للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات الطبية.