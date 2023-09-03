4 طرق لاستخدام ChatGPT في الدراسة

يجلب موسم العودة إلى المدرسة هذا العام تحديًا جديدًا - إدارة تأثير ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى. للمساعدة في تسهيل عملية الانتقال لكل من المعلمين والطلاب، شاركت OpenAI الطرق التي يمكن للمدرسين من خلالها الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين سير العمل والتعلم.

يحدد منشور مدونة OpenAI أربع طرق يستخدمها المعلمون الحقيقيون لـ ChatGPT، بما في ذلك محادثات لعب الأدوار، وبناء مواد الفصل الدراسي، وتوفير المساعدة في اللغة الإنجليزية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية، وتعليم الطلاب حول التفكير النقدي.

من خلال حالة استخدام محادثات لعب الأدوار، يمكن للمعلمين استخدام ChatGPT كبديل لشخصيات مختلفة يمكن أن تساعدهم في الاستعداد للأسئلة أو ردود الفعل التي قد تكون لدى الآخرين حول الدروس.

على سبيل المثال، يمكن للمعلم أن يطلب من ChatGPT اكتشاف نقاط الضعف في تقديم الدرس أو المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التعزيز من خلال لعب دور الطالب أو مشرف المدرسة. يمكن أن يساعدهم ذلك في الاستعداد عندما يكون لدى الطلاب نفس الأسئلة ويمنع حدوث فجوات في الفهم في الفصل الدراسي.

يمكن للمدرسين أيضًا الاستفادة من مهارات الكتابة والمحادثة المتقدمة في ChatGPT لإنشاء اختبارات وخطط دروس من مواد المناهج الدراسية.

على سبيل المثال، في منشور المدونة، شارك فران بيلاس، الأستاذ في جامعة دا كورونيا في إسبانيا، منهجه الدراسي مع ChatGPT وطلب منه إنشاء اختبارات جديدة وخطط دروس وأسئلة اختبار.

إحدى الميزات الأقل شهرة في ChatGPT هي قدرته على ترجمة أكثر من 20 لغة بشكل جيد. يمكن للمدرسين استخدام هذه القدرة لمساعدة الطلاب غير الناطقين باللغة الإنجليزية من خلال تشجيعهم على استخدام أداة الذكاء الاصطناعي للترجمة والتدقيق اللغوي وحتى ممارسة المحادثة من خلال لعب الأدوار باستخدام برنامج الدردشة الآلية.

وأخيرًا، تقترح OpenAI أنه يمكن للمدرسين استخدام ChatGPT لتعليم الطلاب كيفية التفكير النقدي. تشجع الشركة المعلمين على مساعدة الطلاب على استنتاج إجابات الذكاء الاصطناعي الموثوقة وكيفية تأكيدها بمصادر أخرى.

يتضمن منشور المدونة أيضًا أربع مطالبات طويلة ومصممة بعناية يمكن للمعلمين ببساطة نسخها ولصقها في ChatGPT لتطوير خطط الدروس، وإنشاء تفسيرات وأمثلة وقياسات فعالة، ومساعدة الطلاب على التعلم من خلال التدريس، وحتى إنشاء مدرس خاص بالذكاء الاصطناعي.

في جميع المطالبات الأربعة، أولاً، يجب على المستخدم إخبار ChatGPT من هو وماذا يفعل، على سبيل المثال، "مدرس متفائل ومشجع" أو "مصمم تعليمي ودود ومفيد". بعد ذلك، تقوم المطالبات بإدراج وتحديد كل مهمة من المهام المتوقعة من ChatGPT على وجه التحديد.

حتى إذا كنت لا تريد استخدام تلك المطالبات المحددة، يمكنك استخدام نموذج المطالبات كمصدر إلهام لمطالباتك المستقبلية وكإرشادات لما تحتاج إلى تضمينه للحصول على أفضل النتائج.