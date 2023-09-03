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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزراء يابانيون يجتمعون غدًا لبحث تدابير إغاثة طارئة لصناعة مصائد الأسماك المتضررة

اليابان
اليابان

 

أعلن وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية شونسوكي تاكي أن الوزراء المعنيين سيعقدون اجتماعا غدًا الإثنين لبحث تدابير الإغاثة الطارئة لصناعة مصائد الأسماك المتضررة من قرار الصين تعليق واردات المأكولات البحرية من اليابان.

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وقررت الصين حظر جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية بعد أن بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة في المحيط.

وقال تاكي - في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد إن الحكومة ستبذل قصارى جهودها لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالأعمال اليابانية، واصفا قرار وتعلقيات الصين بالمؤسفة والتي لا تستند إلى حقائق علمية.

وأضاف تاكي أنه من بين ردود الفعل المحتملة لقرار الصين، ستدرس الحكومة اتخاذ خطوات فعالة في مختلف الساحات من بينها منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أنه من المهم الحفاظ على إجراء محادثات مع اللجان التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

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