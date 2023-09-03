الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأركان الكويتية: تدريبات للبحرية والقوات الجوية بالذخيرة الحية

القوة الكويتية
القوة الكويتية

 

ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بمشاركة القوة الجوية بعد غدالثلاثاء ولمدة يومين من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

txt

الكويت: دعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمبادرين

وقالت الأركان الكويتية في بيان، اليوم الأحد إن الرماية التدريبية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت الأركان الكويتية المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.

لمتابعة المزيد من الأخبار اشترك على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

مواد متعلقة

سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الكويت

الكويت وقطر يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

الكويت: دعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمبادرين