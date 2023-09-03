غدًا.. بدء تنسيق الشهادات الفنية بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة تستقبل طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الاثنين .

وقال الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تسجيل الرغبات ينتهي يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري.

وبيّن نائب رئيس الجامعة، إنه تم تخصيص 38 جهازا بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، و معمل التطوير 2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات كما تم تخصيص 20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة.

وأشار المهندس علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، إلى أنه حرصا على تسجيل بيانات الطلاب بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني للتنسيق يتواجد بالمعمل نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لمساعدة الطلاب

مواعيد إجراء الفحوصات لإلحاق ذوي الاحتياجات بجامعة جنوب الوادي

وافق الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، على تشكيل اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية دون شرط المجموع للعام الجامعي 2023 /2024 وطبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات.

وتعمل اللجنة تحت إشراف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب والإدارة العامة للخدمات الطبية وسوف يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية يوم الاحد الموافق 17 سبتمبر.

اللجنة من الدكتور عميد كلية الطب رئيسا للجنة والدكتور رئيس قسم طب وجراحة العيون او من ينوب عنه والدكتور رئيس قسم جراحة العظام او من ينوب عنه والدكتور رئيس قسم المخ والاعصاب او من ينوب عنه وسوف يتم الاستعانة باي قسم يحتاج عرض الطالب عليه دون هذه الاقسام.