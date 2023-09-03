هيلث إنسايتس للبرمجيات راعي بلاتيني في المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان

أعلنت شركة هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات والمالكة لحقوق الملكية الفكرية للمصنف ميديكا كلود كير عن مشاركتها في المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية كراعي بلاتيني والمقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة .

أعرب المهندس مصطفى الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة هيلث انسايتس لتصميم البرمجيات عن سعادته بمشاركة شركة هيلث إنسايتس في هذا المؤتمر الهام والذي يحمل شعار سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة وتأتي مشاركة هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات في إطار الجهود المبذولة للمشاركة في بناء مجتمع رقمي متكامل معتمداً على تطبيق الحوسبة السحابية والذي يشمل عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بكامل أنشطة الإدارة من مشتريات وتنظيم جداول الاطباء وتوزيعهم والربط بين كافة أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والاحصائيات التي تُسهم في عملية البحث العملي وتُسهل على الباحثين الحصول على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية مع حماية خصوصية بيانات المواطنين .

ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون المؤتمر بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

وتحرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري، لكافة المواطنين على حد سواء.

يذكر أن هيلث إنسايتس هى شركة متخصصة فى تصميم البرمجيات لديها رؤية منفردة فى أنظمة الإدارة الصحية التى تهدف لتطوير تكنولوجيا محلية باستخدام أحدث المواصفات العالمية وبأسعار تنافسية من خلال السعي لتقديم أفضل أشكال التكنولوجيا كخدمة مما ينعكس بشكل ايجابي على الخدمة الطبية المقدمة للمريض.